На СвЖД выросло число перевозок животных без сопровождения на 26%

Популярность услуги перевозки домашних животных без сопровождения владельцев на Свердловской железной дороге (СвЖД) с начала 2021 года возросла на 26%, сообщили в пресс-службе компании.

За период с января по февраль в поездах дальнего следования Уральского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») было перевезено 609 животных (в основном, кошек и собак), что на 126 животных больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. При этом всего в прошлом году на такие перевозки было оформлено 5 тыс. билетов (почти в три раза больше, чем в 2019 году).

Как считают в компании, росту популярности услуги поспособствовало упрощение процедуры оформления заявления на перевозку и расширение списка животных, разрешенных к транспортировке: с 2019 года в него были дополнительно включены мелкие грызуны, хищники (еноты, норки) и мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся (аксолотли, тритоны, ящерицы). Ранее к перевозке были допущены собаки, кошки, птицы и другие мелкие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи.

Ирина Пичурина