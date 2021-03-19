В Воронеже ищут подрядчика для строительства Остужевской развязки за 1,2 млрд рублей

В Воронеже объявили торги на право реализовать первый этап строительства Остужевской развязки в Железнодорожном районе облцентра. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Воронежа. Начальная максимальная цена двухгодичного контракта составила 1,2 млрд руб. За эту сумму подрядчик должен будет построить новый 14-пролетный путепровод на 15 опорах над железной дорогой параллельно существующему, а затем реконструировать действующий. Ширина каждого сооружения по проекту — 21,99 м.

Напомним, проект будет реализован в несколько этапов. После окончании вышеуказанного планируется приступить к строительству шестиполосного участка от путепровода до примыкания к транспортной развязке на пересечении с трассой М4 «Дон» и местных боковых проездов для упорядоченного съезда и выезда на прилегающие территории, а также строительство развязки на пересечении улиц Остужева и Минской. Еще один этап — организация шестиполосного участка от Северного моста до путепровода и строительство развязки в районе Северного моста. Общая стоимость проекта составит 4,7 млрд руб

Мария Старикова