Газпромбанк просил ФСБ проверить сделку с участием основателя Petropavlovsk

Глава Газпромбанка Андрей Акимов просил у ФСБ проверить сделку с участием основателя и бывшего гендиректора компании Petropavlovsk Павла Масловского и его сына Алексея Масловского, сообщает РБК со ссылкой на копию письма. Речь идет о покупке компанией офисного здания по предположительно завышенной цене. Банк является кредитором золотодобытчика.

Гоподин Акимов отправил письмо на имя генерал-лейтенанта, руководителя управления «К» ФСБ Ивана Ткачева 16 декабря 2020 года. В письме утверждалось, что в действиях Алексея Масловского и «иных лиц» «усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса» (злоупотребление полномочиями). Павел Масловский был арестован через девять дней.

Глава Газпромбанка попросил проверить сделку по продаже «Покровскому руднику» (основной актив Petropavlovsk) административного здания в Благовещенске за 218,4 млн руб. «Покровский рудник» купил здание у Алексея Масловского, но ранее его владельцем был Павел. Собеседник РБК в «Покровском руднике» сообщил, что следствие оценило реальную стоимость этого здания в 123 млн руб.

В январе сообщалось о еще одной жалобе в ФСБ. Тогда стало известно, что проверить сделку с участием Павла Масловского у ФСБ попросил один из членов совета директоров золотодобытчика — Максим Харин.

Павла Масловского обвиняют в хищении средств принадлежащего компании «Покровского рудника». Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в офисах «Покровского рудника» в Москве и Благовещенске. По версии следствия, в 2018 году была произведена сделка купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости. Компания не согласна с такой оценкой.

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