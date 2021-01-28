Основателя Petropavlovsk арестовали после жалобы члена совета директоров компании

Проверить сделку с участием основателя и бывшего гендиректора компании Petropavlovsk Павла Масловского у ФСБ попросил один из членов совета директоров золотодобытчика — Максим Харин, сообщает РБК со ссылкой на копию его заявления. Господин Харин направил заявление на имя руководителя управления «К», генерал-лейтенанта ФСБ Ивана Ткачев 15 декабря, а 25 декабря Павла Масловского арестовали, пишет издание.

Господина Масловского обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств принадлежащего компании «Покровского рудника». Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в офисах «Покровского рудника» в Москве и Благовещенске. По версии следствия, в 2018 году была произведена сделка купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости. Компания не согласна с такой оценкой. Павел Масловский сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина» в Москве.

О деле читайте в публикации “Ъ” «День рождения золотопромышленника отметили арестом».