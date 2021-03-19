Фермеры Кубани получили страховку за гибель урожая кукурузы

Фото: агроинвестор

Сельскохозяйственные производители из Тимашевского и Тбилисского районов Краснодарского края получили страховое возмещение за гибель урожая кукурузы на площади 165 га. Денежные средства в размере 2,67 млн руб. фермерам перечислила компания «Росгосстрах».

Причиной гибели посевов кукурузы стала атмосферная и почвенная засуха, а также суховеи, наблюдавшиеся в регионе с июня до середины августа прошлого года. Урожай был застрахован на условиях господдержки по полному пакету рисков, включая засуху, суховей, пыльные и песчаные бури, а также ураганный ветер. Данный случай был признан страховым, сообщили в страховой компании.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, объем агрострахования с господдержкой в Краснодарском крае в 2021 году составит 271 млн руб. Это на 29,2% меньше, чем по итогам 2020 года. По мнению краевых властей, этих средств достаточно для того, чтобы просубсидировать всех желающих застраховать посевы с господдержкой.

Дмитрий Михеенко