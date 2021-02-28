На Кубани объем агрострахования с господдержкой в 2021 году сократится на 29%

Объем агрострахования с господдержкой в Краснодарском крае в 2021 году составит 271 млн руб. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в пресс-службе администрации региона. Это на 29,2% меньше, чем по итогам 2020 года.

Согласно сообщению края, этих средств достаточно для того, чтобы просубсидировать всех желающих застраховать посевы с господдержкой.

В 2020 году на Кубани было застраховано 189 тыс. га озимых и яровых сельхозкультур. По данным Национального союза агростраховщиков, в настоящее время в регионе застраховано 100 тыс. га озимых культур под урожай 2020 года. По этому показателю Кубань занимает восьмое место в России.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, В 2020 году Краснодарский край занял третье место в России по объемам агрострахования с господдержкой – 383 млн руб. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее (254 млн руб.). Основная часть объема рынка, или 378 млн рублей, была сформирована за счет страхования урожая. Страхование сельхозживотных составило 5 млн руб.

Алексей Белянин