«Роснефть» подала иски к «Дождю», «Эху Москвы» и Bloomberg

«Роснефть» подала иски к телеканалу «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы» и агентству Bloomberg в Арбитражный суд Москвы. В картотеке опубликованы соответствующие карточки (1, 2, 3), внимание на них обратил РБК. Иски пока не приняты к рассмотрению.

По иску к Bloomberg соответчиками указаны журналистки издания Анна Андрианова и Евгения Письменная. В адрес «Дождя» и «Эха» направлены заявления «об установлении фактов, имеющих юридическое значение».

Суть претензий не раскрывается. Анна Андрианова и Евгения Письменная 16 марта опубликовали на сайте Bloomberg заметку «Россия рассматривает возможность потратить миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру», а «Дождь» и «Эхо Москвы» — материалы со ссылкой на нее, отмечает РБК. В заметке агентства говорится, что правительство якобы может потратить часть средств ФНБ на инвестиции в «Восток Ойл». «Роснефть» опровергла эту информацию.

До этого, 3 марта, «Роснефть» подала иски в ту же инстанцию к Bloomberg, изданию «Важные истории» и «Новой газете». Суть претензий также не сообщалась.