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На Ставрополье пресекли работу подпольного цеха по производству алкоголя

В Пятигорске пресечена деятельность незаконного производства и продажи алкоголя, сообщает пресс-служба МРУ Росалкогольрегулирования по СКФО.

В сообщении сказано, что во время проверки на рынке «Лира» правоохранители обнаружили линию розлива, более 3,7 бутылок водки и коньяка без маркировки, более 1,5 тыс. л спирта, емкости и комплектующие. Сейчас оборудование и продукция изъяты и переданы в АО «Росспиртпром» на досудебное хранение. Устанавливаются лица, причастные к незаконному производству алкоголя.

Наталья Шинкарева


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