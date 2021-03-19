В Тюменской области коронавирусом заразились еще 76 человек

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились 76 человек, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 32 810 человек. Из них более 30,8 тыс. уже выздоровели, 349 человек скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9 699 случаев COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 437 938 россиян. Из них более 4 млн человек выздоровели, 94 267 — скончались.

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе продлен до 28 марта.

Михаил Мананников