Тюменец, расстрелявший своих родственников, получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил жителя Тюмени Дениса Сабурова, расстрелявшего троих человек в селе Тимофеево Серовского городского округа (Свердловская область), к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима и компенсации морального вреда на сумму 3,5 млн руб., сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что в августе 2019 года Денис Сабуров расстрелял из сигнального пистолета старшего брата, его жену и дочь 1998 года рождения. Пистолет был переделан под стрельбу боевыми патронами. В результате брат и жена скончались на месте, дочь — в больнице. Осужденный также оставил полуторамесячную внучку брата несколько часов лежать на кровати с раненной матерью. Сам Сабуров скрылся на машине, принадлежавшей семье убитых.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мотивом преступления могли стать неприязненные отношения осужденного с братом, возникшие из-за спора о наследстве, оставленном их матерью. Сабуров приобрел самодельный пистолет и разработал план преступления. Он приехал в село рано утром на автомобиле друга и собирался установить на автодороге металлические ежи для прокола шин. Однако дорожный участок оказался слишком оживленным, и осужденный проследовал к дому брата. Проникнув в дом, он убил брата и его супругу, а затем, пройдя в другую комнату, обнаружил их спящих дочь и внучку.

Денис Сабуров ранее был судим за незаконное хранение оружия. Полиция под конвоем вернула его из Тюмени, где находится дом осужденного, рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, Сабуров долгое время не признавал вину «На протяжении всего разбирательства гражданин вел себя очень спокойно, не нервничал и не паниковал. К убийству он готовился давно и тщательно. Накануне криминальной разборки он остановился в палатке, которая была обнаружена в нескольких километрах от дома убитых. В этой палатке он целые сутки выжидал подходящего момента, зная, что пойдёт убивать»,— сказал полковник Горелых.

Суд признал Дениса Сабурова виновным в преступлениях, предусмотренных п. а ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 166, ст. 125 УК РФ (убийство двух и более лиц; незаконное хранение огнестрельного оружия; неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения; оставление в опасности). По данным пресс-службы регионального управления СКР, подсудимый признал вину в полном объеме. Приговор в законную силу пока не вступил.

Михаил Мананников