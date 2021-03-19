На обновление вокзалов в Большом Сочи направят 93,6 млн рублей

АО «РЖД-Строй» объявило торги на техническое перевооружение трех вокзалов Большого Сочи, следует из данных сайта госзакупок.

Начальная стоимость лота составляет 93,6 млн руб. Из них 43,9 млн руб. планируется потратить на работы в вокзальном комплексе Лоо, которые планируется создать инфраструктуру для маломобильных пассажиров. Такие же работы проведут в Лазаревском – на это выделят 32,9 млн руб. Кроме того, благоустройство привокзальной территории и организацией парковочного пространства проведут на ж/д-вокзале в Адлере. Стоимость работ составит 16,8 млн руб.

Торги планируется провести 4 апреля 2021 года. Работы будут проведены в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция вокзального комплекса» на объектах Северо-Кавказской железной дороги.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее ять вокзалов Краснодарского края вошли в топ-10 по количеству перевезенных пассажиров. Наибольшее число пассажиров среди вокзалов ЮФО с начала года было перевезено через ж/д-вокзал Адлера - 295 тыс. человек. Вокзал Сочи (227 тыс. человек) занимает третье место после Ростова-на-Дону (287 тыс. человек).

Алексей Белянин