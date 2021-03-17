Пять вокзалов Краснодарского края вошли в топ-10 по количеству перевезенных пассажиров

Наибольшее число пассажиров среди вокзалов ЮФО с начала года было перевезено через ж/д вокзал Адлера - 295 тыс.человек, сообщает пресс-служба СКЖД. Вокзал Сочи (227 тыс.человек) занимает третье место после Ростова (287 тыс.). В топ-10 вошли также такие кубанские станции как Краснодар-1 (он занимает четвертую строчку, 268 тыс. человек), Туапсе (девятое место, 65 тыс.) и сочинский Роза Хутор (десятое место, 52 тыс.). Также в рейтинг вошли Ессентуки (97 тыс.), Пятигорск (92 тыс.) и Минеральные Воды (57 тыс.).

Всего за январь и февраль 2021 года самые крупные вокзалы юга страны перевезли более 2,3 млн пассажиров, на 7% меньше, чем в предыдущем году (2,5 млн). При этом пригородными поездами воспользовались около 2 млн человек, их число снизилось за год на 9%. Пассажирооборот в пригородном сообщении по итогам двух первых месяцев 2021 года составил порядка 68 млн пассажиро-километров.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, пассажиропоток аэропортов Краснодарского края в феврале 2021 года вырос на 5% и составил 1,8 млн человек

Ольга Логинова