Федеральная сеть супермаркетов открыла кондитерский цех в Екатеринбурге

Торговая сеть «Перекресток» (входит в X5 Retail Group) открыла в Екатеринбурге собственный кондитерский цех.

Как рассказали в пресс-службе компании, кондитерский цех открылся в торговом центре «Глобус». В нем производят кондитерские изделия в четырех категориях: торты, пирожные, десерты и печенье. Всего 45 видов кондитерских изделий.

Продукцию из кондитерского цеха будут доставлять в супермаркеты Свердловской области: в Екатеринбург, Березовский, Полевский, Первоуральск. В ближайшее время планируется запуск поставки печенья в Челябинск, Нижний Тагил, Тюмень и Пермь.

В компании отмечают, что первый подобный проект был запущен торговой сетью в начале 2020 года в Санкт-Петербурге.

«Для нас это нетиповой проект со сложной цепочкой производства и логистики. Поэтому мы пилотируем его пока только в нескольких регионах. При этом мы видим большой потенциал кондитерского направления и планируем развивать его. Во время пандемии коронавируса категория кондитерских изделий особенно пострадала из-за падения спроса. Но вопреки этому нам удалось удержать продажи и нарастить спрос». — рассказал директор коммерческого департамента торговой сети «Перекресток» Дмитрий Медведев.