AstraZeneca возвращается в оборот

Страны Евросоюза возобновляют вакцинацию населения препаратом компании AstraZeneca. Литва, Латвия и Франция приняли такое решение после того, как европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины. До этого в нескольких странах зафиксировали случаи развития тромбоза у привитых. Однако, по данным Европейского агентства лекарственных средств, нет доказательств, что именно вакцина AstraZeneca стала причиной возникновения осложнений. К тому же ее эффективность превышает возможные риски. Но можно ли поставить точку в этой истории? И как этот скандал скажется на прививочной кампании? Разбирался Владислав Викторов.

Европейское агентство лекарственных средств не стало отрицать, что вакцина компании AstraZeneca могла стать причиной развития тромбоза. Но в «очень редких случаях», поэтому регулятор свои исследования не заканчивает, и каждый инцидент будет подробно изучать дальше. По данным самого производителя, в ЕС и Великобритании зафиксировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии. А специалисты из больницы при Университете Осло даже объяснили, как такое могло произойти. Они связали это с мощным иммунным ответом организма пострадавших пациентов. И учитывая, что они были абсолютно здоровы, только вакцина могла привести к такой реакции.

Но все же это единичные случаи, что и было доказано, говорит доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов: «Когда люди получают экспериментальное лечение, к неприятным событиям очень большое внимание. И те события, которые при обычной жизни прошли бы незамеченными, увязываются с тем, что неделю назад была вакцинация. Поэтому субъективные представления об опасности требовали профессионального анализа. Я доверяю анализу Европейского медицинского агентства.

У вакцин, как правило, риск от их применения достаточно низок».

Выводам европейского регулятора, очевидно, поверили и страны ЕС. Они возобновляют вакцинацию населения препаратом шведско-британской компании. Однако бесследно скандал с развитием осложнений после прививки вероятно не пройдет.

Теперь уже национальным регуляторам придется вносить коррективы в кампанию по вакцинации и, как минимум, расширять перечень групп риска, отмечает председатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев: «Возможно, будет принято решение вернуться к вакцинации этой компании, но не рекомендовать ее для групп, которые и так имеют риск повышенного тромбообразования. И там будут использовать другую вакцину. Но опять же пока что речь идет о достаточно большом дефиците любой вакцины против вируса COVID-19, поэтому, скорее всего, это будет обозначать, что их вакцинация будет отложена на месяц-два-три».

А это чревато рисками очередных вспышек заболеваемости. Особенно с учетом того, что в Европе ситуация с коронавирусом по-прежнему неспокойная. Власти Франции вновь вводят локдаун в ряде департаментов — страну накрыла третья волна. А к слову, во Франции, по данным социологической службы компании Elabe лишь 20% граждан доверяют шведско-британской разработке.

В нынешних условиях негативные новости о вакцинах куда сильнее влияют на людей, чем заявления специалистов, считает первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко: «Два года назад я практически однозначно ответил бы, что консолидированное мнение регулятора, мнение ВОЗ перевесило бы информационный шум.

Последний год нам показал, что ВОЗ вела себя непоследовательно.

Огромное количество научных институтов и журналов, даже таких, как The Lancet, вынуждены были осуществить ретракцию некоторых научных статей. Мы увидели разброд и шатание в отношении масок, в отношении локдаунов. Вот сейчас мнение научных институтов не прозвучит так громко и убедительно».

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В сравнении с американцами, европейцы и так вдвое меньше доверяют вакцинации в целом. А история с AstraZeneca может дополнительно нанести ущерб прививочной кампании. Она в Европе и так идет уже не по плану. К лету власти ставили цель иммунизировать 70% населения. Но сейчас вакцину получили в лучшем случае 4%.