Поддержавшего Навального курского экс-полицейского через суд выселяют из служебной квартиры

Управление МВД по Курской области обратилось в Промышленный райсуд областного центра с заявлением о выселении из служебной квартиры бывшего майора полиции Руслана Агибалова, который был уволен из органов после записи видеообращения в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Согласно картотеке суда, заявление еще не принято к производству.

Как пояснил “Ъ” сам Руслан Агибалов, ему было предложено выселиться из служебной квартиры еще 12 марта — в день предварительного судебного заседания по его иску о восстановлении на службе. «У меня была встреча с начальником правового отдела и начальником тыла. Они по-доброму сказали, что должны меня выселить, вручили уведомление, в котором было указано, что мне надо съехать до 17 марта. Если я это не сделаю, пообещали обратиться в суд»,— сказал “Ъ” Руслан Агибалов. В ответ он заявил, что не будет выселяться, так как сейчас идет разбирательство о его восстановлении на службе.

Первое заседание по делу о признании увольнения незаконным пройдет 25 марта. Руслан Агибалов пояснил “Ъ”, что будет ходатайствовать о проведении лингвистической экспертизы его высказываний на видеозаписи. МВД, по его словам, представило результаты своего исследования, показавшего, что на видео он допустил высказывания, которые нельзя делать полицейским.

Напомним, Руслан Агибалов был уволен «по отрицательным основаниям» после того, как 22 января опубликовал видеозапись, в которой он в служебной форме высказался в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Он попросил не расценивать заявление как призыв к участию в митингах, которые планировались на следующий день. Поддержку оппозиционеру полицейский объяснил анализом резонансных уголовных дел «настоящих патриотов России», в том числе дела хабаровского губернатора Сергея Фургала, а также загадочными смертями недовольных действующей властью Никиты Исаева, Кирилла Толмацкого, Максима Марцинкевича, Сергея Доренко.

О том, как Руслан Агибалов пытается восстановиться на службе, читайте в материале “Ъ” «Суд подумает о кадрах в МВД».

Сергей Толмачев, Воронеж