Поддержавшего Навального курского полицейского перед увольнением продержали в отделении семь часов

Уволенный после записи ролика в поддержку оппозиционера Алексея Навального курский полицейский Руслан Агибалов рассказал о произошедшем в соцсетях. По словам уже бывшего майора полиции, его продержали в отделении почти семь часов перед вручением представления об увольнении.

22 января Руслан Агибалов выложил на YouTube видеозапись, в которой он в служебной форме высказался в поддержку оппозиционера Алексея Навального, при этом попросил не расценивать свое заявление как призыв к участию в несогласованных митингах 23 января. Через несколько часов, по его словам, ему позвонил сотрудник ФСБ. В 18.30 господина Агибалова доставили в отделение полиции, где он давал объяснения четыре с половиной часа. Полицейские интересовались, получил ли он деньги за видео, и осматривали содержимое его телефона. В два часа ночи майор получил и подписал представление об увольнении по отрицательным основаниям.

Как ранее сообщили в курском УМВД, участковый уполномоченный Северо-Западного отдела полиции Руслан Агибалов уволен «за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». В ведомстве подчеркнули, что полицейский нарушил закон о службе в органах внутренних дел. По данным УМВД, ранее у участкового были систематические нарушения по службе.

В выложенном ролике Руслан Агибалов объяснил поддержку оппозиционера результатом анализа резонансных уголовных дел, в том числе дела хабаровского губернатора Сергея Фургала, а также загадочными смертями Никиты Исаева, Кирилла Толмацкого, Максима Марцинкевича, Сергея Доренко. «Также я боюсь, что, когда мои дети вырастут, они мне зададут вопрос: "Папа, а что ты сделал для того, чтобы мы жили в свободной и процветающей стране?" И мне нечего будет на это ответить»,— сказал полицейский.

Как прошли несогласованные акции в поддержку Навального в городах Черноземья, читайте в материале «Ъ».

Сергей Толмачев