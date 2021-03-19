Минпромторг разработал новую программу перевода автомобилей на газ

Минпромторг разработал проект постановления правительства, направленный на стимулирование перевода автомобилей в России на газ, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Ведомство будет принимать решения по переоборудованию автомобилей на сжиженный нефтяной и компримированный природный газ, разработать их должны будут для своей продукции сами автопроизводители.

«Проект направлен на формирование библиотеки типовых (серийных) решений по переоборудованию на газ в отношении серийно выпускаемых моделей транспортных средств российского производства»,— говорится в пояснительной записке.

Автопроизводителям, которые предложат не менее двух решений по переоборудованию автомобилей на газ, предоставят господдержку. Ее объем не уточняется. Предполагается, что разработчики решений будут регистрировать их товарный знак и торговое название, а также предоставлять Минпромторгу всю документацию по конкретному типовому решению, данные о его изготовителе и об авторизованных установщиках оборудования. С 1 июня планируется запустить соответствующий реестр, вести его будет само ведомство.

Как уточняет газета, согласно действующим нормам, автомобилисты должны получать сертификат о соответствии машины нормам безопасности отдельно на каждый автомобиль, который переоборудован под газобалонное оборудование. Проект предполагает, что включенное в реестр типовое решение уже будет обладать сертификатом.

В Минэнерго, которое курирует действующую программу перевода автомобилей на газ, инициативу оценили положительно. «Проект Минпромторга с нами еще не обсуждался и официально в Минэнерго не поступал. Но полагаем, что создание реестра типовых решений по переводу колесных транспортных средств на газообразное топливо может стать условием для эффективного развития рынка газомоторного топлива, и в целом (проект.— “Ъ”) нами поддерживается»,— сказал представитель ведомства.

Напомним, в июне 2020 года в России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ. Нормативы субсидирования были повышены с действующих 30% до 60% от общей стоимости работ. Увеличить долю госсубсидий предложил министр энергетики Александр Новак, правительство его поддержало. Еще 30% расходов на переоборудование транспорта возьмет на себя «Газпром». В итоге владельцы будут оплачивать только 10% стоимости перевода техники на газ.

О разработках автомобилей на газомоторном топливе — в материале “Ъ” «Газомоторная лихорадка».