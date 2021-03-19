Компания бывшего вице-губернатора Петербурга выиграла тендер на строительство перехода для газопровода

Компания «Навигатор-СБС», принадлежащая бывшего петербругскому вице-губернатора Олегу Виролайнену, стала победителем конкурса ООО «ПетербургГаз» на строительство дюкерного перехода для газопровода через Невскую губу. Заказчик выделит на работы около 1,2 млрд рублей.

Об этом пишет «Агентство Бизнес Новостей». Отмечается, что прием заявок на конкурс начался еще в начале марта, но к концу срока сбора «Навигатор-СБС» была единственной заявившейся компанией. Предложенная ею цена составила 1 млрд 95 млн рублей с учетом НДС. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами компании являются Алексей и Олег Виролайнены.

В рамках строительства подрядчик должен будет проложить 3 км стальных труб с изоляцией и установить шаровые краны для регулировки подачи газа. Срок окончания работ установлен до 31 мая 2023 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что «ПетербургГаз» через суд лишил права двух конкурентов использовать похожее название и доменное имя компании.