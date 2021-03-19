56 заявок поступило на конкурс Startup Tour в Уфе

На региональный конкурс технологических проектов Startup Tour 2021 в Уфе поступило 56 заявок. Экспертной комиссии предстоит выбрать полуфиналистов в трех конкурсных треках. 22 марта они представят свои проекты жюри и поборются за главный приз — 300 тысяч рублей.



Наибольшее количество заявок (26) собрал трек «Информационные технологии», на втором месте — «Индустриальные и энергетические технологии» (20), третье место у трека «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» (10).

Больше всего проектов (45) на конкурс представили участники из Башкортостана, причем не только из столицы республики: также есть заявки из Стерлитамака, Октябрьского, Сибая, Мелеуза, Салавата, Дюртюлей, сел Калтыманово, Караидель, Верхние Татышлы, Толбазы и других населенных пунктов.

Четыре заявки подали участники из Екатеринбурга, еще две — команды из Казани. Кроме того, в уфимском этапе Startup Tour захотели участвовать технологические предприниматели из Москвы, Подмосковья, Алтайского края, Амурской области и Республики Саха (Якутия).

Римма Бойцова, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству: «Республика Башкортостан уже второй раз становится местом проведения регионального этапа Startup Tour, это показывает, что у нее хороший потенциал по развитию инновационных проектов. Думаю, у многих из представленных башкирскими стартапами на конкурс проектов есть шанс стать „историями успеха“. Для нас важно создать среду, где во взаимодействии бизнеса, промышленности и образования предприниматели смогут эффективно реализовать свои идеи».

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум»: «Подавать заявки в другом регионе — обычная практика для участников Startup Tour. Каждый год у нас были команды, которые приезжали из соседних городов целыми делегациями, с радостью тратили время на дорогу и деньги на билеты. А в этом сезоне благодаря онлайн-формату можно даже никуда не ехать, чтобы представить проект на конкурсе, поэтому я думаю, что география участников во всех регионах будет интересной и разнообразной».

Региональный этап Startup Tour в Уфе состоится онлайн на сайте startup-tour.ru. Зарегистрированные посетители смогут общаться с авторами стартапов, членами жюри, представителями «Сколково» и другими участниками мероприятия.

Все финалисты регионального конкурса получат приглашения на Startup Village — крупнейшую конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ, которая пройдет 27 и 28 мая в Инновационном центре «Сколково». Победителю конкурса достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Startup Tour — самый масштабный проект в России, направленный на развитие культуры технологического предпринимательства и выявление в регионах перспективных инновационных стартапов. С 2011 года он побывал более чем в 100 городах, эксперты рассмотрели свыше 15 000 заявок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup Tour пройдет онлайн, охватив девять городов — Тверь, Уфу, Самару, Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск, Мурманск. Организаторы — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Участие бесплатное. Регистрация обязательна.