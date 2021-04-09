Сегодня исполняется 73 года исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву

Его поздравляет первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман:

— Глубокоуважаемый Сергей Николаевич! От всего сердца поздравляя сегодня Вас с днем рождения, не могу скрыть своего восхищения Вашей блистательной профессиональной биографией. Выдающийся советский, российский разведчик и опытнейший дипломат, более 30 лет своей жизни Вы отдали работе в разведке, причем на самых ответственных и важнейших ее участках. Даже люди, знающие об этой службе лишь по детективным романам, могут себе представить, каких уникальных человеческих качеств требует эта работа в таких странах, как США, Западная Германия, где Вы служили многие годы. Более семи лет Вы уверенно возглавляли Службу внешней разведки России, были удостоены высшего воинского звания — генерала армии. С 2007 года, как бессменный исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств, Вы все свои профессиональные знания, высокий талант дипломата, неиссякаемые творческие способности и энергию отдаете укреплению и глубокому взаимодействию стран, входящих в СНГ, 30-летие которого будет торжественно отмечаться в этом году. Доброго Вам здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в Вашей ответственной работе, дорогой Сергей Николаевич!

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