Бывший руководитель структуры РЖД во Владивостоке получил условный срок за взятку 7 млн рублей

Фрунзенский райсуд Владивостока признал виновным бывшего начальника Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций Дальневосточной дирекции управления движением ОАО «РЖД» Максима Черемисина в получении взяток (п. «в» ч.5 и ч.6 ст.290 УК РФ). Суд приговорил его к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафу в размере 20 млн руб.

«Суд установил, что с 2015 по 2017 год начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций неоднократно получал взятки от представителей коммерческих организаций за внеочередную подачу и уборку вагонов, обработку вагонов с грузом на железнодорожных станциях, ускоренное прохождение рефрижераторных контейнеров с грузом по станциям Приморского края»,— говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры. Общая сумма взяток превысила 7 млн руб.

Уголовное дело в отношении Черемисина Фрунзенский райсуд рассматривал повторно. В сентябре прошлого года бывший руководителя структуры РЖД признали виновным в получении взяток и приговорили к шести годам лишения свободы условно и штрафу 15 млн руб. Известно, что Максим Черемисин признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дело рассматривалось судом в особом порядке. Однако гособинитель не согласился с решением райсуда, указав в частности «на необоснованное применение положений ст.73 УК РФ (условное осуждение.— “Ъ”) к назначенному наказанию» и добился в Приморском крайсуде отмены приговора и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как сообщила “Ъ” представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова, после изучения мотивировочной части решения Фрунзенского райсуда будет принято решение о возможности его обжалования.

Алексей Чернышев, Владивосток