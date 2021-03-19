Уполномочили к рассмотрению

На ближайшем заседании Саратовской областной думы, которое запланировано на 24 марта, депутаты рассмотрят две кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в регионе. На этот пост претендуют руководитель общественной организации «Правовая защита» Геннадий Макаренко и доцент кафедры теории государства и права Саратовской государственной юридической академии Надежда Сухова. Обе кандидатуры прошли согласование у федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Эксперт считает, что «было бы логично», если вакантный пост займет председатель «Правовой защиты», давно занимающийся общественными делами.

На пост уполномоченного по правам человека в Саратовской области претендуют два кандидата — председатель Саратовской региональной общественной организации «Правовая защита» Геннадий Макаренко и доцент кафедры теории государства и права СГЮА Надежда Сухова. Как писал „Ъ“, Саратовская областная дума направляла Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой для рассмотрения три кандидатуры. Кроме господина Макаренко и госпожи Суховой на должность саратовского омбудсмена выдвигалась председатель региональной правозащитной организации «Защита», действующей в Балакове Саратовской области, Наталья Караман. В итоге согласование прошли два ­кандидата.

Претендентов на пост обсудили на заседании комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению. Кандидатуру Геннадия Макаренко представил зампред регио­нальной общественной организации «Правовая защита» Антон Хайдуков. По его словам, господин Макаренко более 20 лет занимался общественной деятельностью. Он возглавляет правозащитную организацию с 1999 года. Кроме того, является экспертом Межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных заключений по проектам нормативно правовых актов и рассмотрения обращений Общественной палаты Саратовской области.

О Надежде Суховой на заседании рассказала ректор СГЮА Екатерина Ильгова. Госпожа Сухова окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция» в 2002 году. В этой же академии она преподает дисциплины «теория государства и права», «проблемы теории государства и права», «юридическая техника», «сравнительное правоведение» и «законодательные технологии субъекта РФ». Является доцентом кафедры теории государства и права.

Напомним, ранее пост уполномоченного по правам человека в регионе занимала Татьяна Журик. Проработав с января 2014 года, она досрочно ушла в отставку 23 декабря прошлого года (27 февраля 2019 года срок ее полномочий был продлен еще на пять лет). Причиной добровольного ухода с должности стали многомиллионные долги ее семьи.

Геннадий Макаренко надеется, что депутаты утвердят его кандидатуру. «Всегда есть нестопроцентные шансы. Но, как говорится, надежды юношей питают. Я не юноша, конечно, но надеюсь, может пройти такой вариант, что именно я стану омбудсменом»,— сказал он „Ъ“.

Застать Надежду Сухову в СГЮА „Ъ“ не удалось.

Бывший претендент на пост омбудсмена Наталья Караман сказала „Ъ“, что, по ее данным, депутаты областной думы направили госпоже Москальковой только две кандидатуры, исключив ее на уровне регионального заксобрания. «Я сделала в ее адрес запрос, должна получить ответы, и в зависимости от них будет определенная развязка этой ситуации. Если она подтвердит, что действительно было только две кандидатуры, тогда всему этому оценку должна будет дать прокуратура»,— заявила госпожа Караман. Характеризуя двух других претендентов, Наталья Караман сказала, что «ни один, ни другой как таковой правозащитной деятельностью, по сути, не занимается».

Политолог Александр Пантелеев считает, что предугадать кандидата невозможно. Тем не менее, на его взгляд, господин Макаренко должен иметь больше шансов получить эту должность в связи со своей деятельностью. «В хитросплетениях во власти разбираться очень трудно, это момент стечения обстоятельств. Конечно, председатель общественной организации должен иметь преимущество. Все-таки он занимается общественными делами. Поэтому было бы логично дать ему эту работу»,— отметил господин ­Пантелеев.

Мария Шахрай