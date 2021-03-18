«Локомотив-Кубань» обыграла «Парму» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Победой краснодарских баскетболистов закончилась встреча с пермской «Пармой», которая проходила в Краснодаре в рамках игр Единой лиги ВТБ. Итоговый счет - 85:68 (27:12, 28:19, 15:20, 15:17) в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыл Миндаугас Кузминскас, по одному трехочковому в первой четверти игры забросили Владислав Емченко и Андрей Мартюк, увеличив преимущество «Локомотива» до 12 очков. Еще один трехочковый забросил Мантас Калниетис в финале первой четверти, которая завершилась со счетом 27:12 в пользу хозяев встречи.

За первые две четверти игры краснодарцы забили девять из 13 трехочковых, на большой перерыв ушли со счетом 55:31. В третьей четверти пермякам удалось серьезно сократить разрыв благодаря результативной игре Эйгирдаса Жукаускаса, набравшего за игру 32 очка – итог третьего периода 70:51. Самым результативным игроком «Локомотив-Кубань» стал Мантас Калниетис – он набрал 23 очка. Тем не менее, в итоге игра осталась за кубанской командой, выигравшей с перевесом 17 очков. Эта победа для краснодарской команды стала четвертой подряд.

Ольга Логинова