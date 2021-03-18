Twitter предупредил пользователей

После угроз о блокировке в России Twitter стал рассылать пользователям предупреждения. В них сообщается о претензиях со стороны Роскомнадзора к контенту. Рассылка сообщений началась на фоне замедления площадки в России. Роскомнадзор начал это делать после того, как Twitter за прошедшие несколько лет так и не удалил около 3 тыс. противоправных публикаций по требованию регулятора. Они якобы содержат детскую порнографию, пропаганду наркотиков и самоубийств.

16 марта Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой и дал месяц на удаление запрещенных публикаций. В этот же день некоторые пользователи получили письма от соцсети. В них сообщается о том, что Роскомнадзор требует удалить конкретные посты, и компания обязана об этом оповестить. Об одном из таких уведомлений “Ъ FM” рассказал исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев:

«Ничего ультимативного там не было, было просто письмо от правового отдела Twitter на русском языке, мол, моим аккаунтом с указанием конкретного твита заинтересовались правоохранительные органы вашей страны. К этому письму был приложен в виде pdf-документа запрос от РКН в адрес Twitter. Запрос этот на русском языке на первой странице, на второй странице он переведен на очень плохой английский. Причина, почему Роскомнадзор требует удаления этого твита, там тоже указана в виде отсылок на письмо Генпрокуратуры и на законы Российской Федерации, которые были оформлены в виде номеров.

Они пишут, что в интересах прозрачности сообщают, что Twitter получили запрос касательно вашей учетной записи, и нижеперечисленный контент может нарушать законы Российской Федерации.

Наша политика заключается в том, чтобы уведомлять наших пользователей, если мы получаем юридический запрос от уполномоченного лица. Твит, о котором идет речь, 11 февраля этого года. Он о том, что “ВКонтакте” удаляет информацию о предстоящей акции в поддержку Навального, с фонариками. К этому твиту была приложена, собственно, картинка, иллюстрирующая, что именно вот такую информацию “ВКонтакте” удаляет. Призывов не было, но была картинка, но в качестве примера исключительно».

Аналогичные письма получили и некоторые оппозиционные издания. Однако Роскомнадзор требует удалить не просто конкретный твит, а саму страницу в соцсети. Кроме того, о проблеме сообщил основатель портала TJournal Никита Лихачев. Хотя в его случае Twitter заблокировал аккаунт из-за шутки, опубликованной восемь лет назад. Соцсеть требовала удалить этот пост, ссылаясь на нарушение внутренних правил площадки. Оценить, сколько именно людей получили такие письма, невозможно.

Попытается ли Twitter избежать блокировки путем масштабных чисток? Ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев в этом сомневается: «Для западных социальных сетей и схожих с ними сервисов политика прозрачности во взаимоотношении с регуляторами, которые рассматриваются в индустрии как потенциальные цензоры, являлась сначала просто хорошим тоном. В некоторых случаях она становится обязательной. Видимо, в рамках этой политики они прислали подобное уведомление, где четко сказано: мы уведомляем вас о том, что поступил запрос от того-то по поводу того-то, чтобы в случае каких-то национальных претензий вы были готовы. Как правило, подобные сети следуют своим нормам сообщества и национальным законодательствам, могут следовать требованиям тех или иных национальных регуляторов в зависимости от важности рынка — это в первую очередь, конечно, Евросоюз. Но в Евросоюзе Twitter присутствует физически. Поэтому ответить на вопрос, что это — какой-то шаг навстречу или виток сопротивления — в данном случае я не могу».

Аккаунты, на которые Twitter направил уведомления о претензиях Роскомнадзора, не заблокированы. Что касается заинтересованности корпорации в российском рынке, по некоторым оценкам, соцсеть зарабатывает в России на рекламе 3-4 млрд руб. в год.

Владислав Викторов