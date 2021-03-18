В Перми возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины из-за схода снега

Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Как пояснили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по факту причинения смертельных травм жительнице Перми при падении снега с крыши жилого многоквартирного дома.

По данным следствия, сегодня днем возле дома, расположенного в Дзержинском районе, вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание многоквартирного дома, с крыши упал снег на проходившую рядом женщину. В результате потерпевшей были причинены травмы несовместимые с жизнью.

По некоторой информации, ЧП произошло в микрорайоне Пролетарский, по адресу: ул. Костычева, 17.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.