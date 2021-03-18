Доля продаж подержанных отечественных авто в 2020 году на Кубани составила около 30%

На долю автомобилей российских брендов в прошлом году в Краснодарском крае пришлось 29,2% всех продаж на вторичном рынке, подсчитали аналитики сервиса «Авито Авто». Чуть меньше – у японских машин (21,5%), на третьем месте немецкие автомобили (16,3%), на четвертом – корейские (14,8%), на пятом – американские (7,7%).

Кроме того, по данным исследования портала «Дром», именно на отечественных машинах начинающие автолюбители Кубани получают свой первый водительский опыт – таких среди участников опроса оказалось 53%. Вторыми по популярности стали машины с правым рулем (31%), ощутимо меньше респондентов выбирали немецкие автомобили (6,4%), японские с левым рулем (4,4%), корейские (2,8%) и прочие (2,6%).

В целом по стране чаще всего в 2020 году на вторичном авторынке покупали также российские марки, доля таких продаж составила 30,6%. На втором месте - японские автомобили (19,2%), на третьем – немецкие (14,2%). В топ-5 также вошли машины производства Кореи (13,1%) и США (9,1%).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в третьем квартале 2020 года продажи подержанных автомобилей в Краснодарском крае по сравнению со вторым кварталом выросли на 57%.

Ольга Логинова