Минимущества планирует приватизировать акции нижегородской канатной дороги

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области планирует продать мажоритарную долю акций АО «Нижегородские канатные дороги», сообщил министр Сергей Баринов на заседании комитета регионального парламента по бюджету в четверг. Имущество предложено включить в программу приватизации наряду с объектами недвижимости и реализовать на конкурсах.

Как уточнил собеседник “Ъ-Приволжье” в правительстве, сейчас идет оценка стоимости акций, которыми владеет минимущества. Параллельно прорабатывается вопрос обеспечения стабильной работы канатной дороги после торгов. Этим вопросом обеспокоены депутаты регионального парламента: председатель комитета Александр Шаронов интересовался у господина Баринова о перспективах роста стоимости проезда после приватизации и ограничениях для будущих владельцев. По словам Сергея Баринова, этим вопросом занимается министерство транспорта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Нижегородские канатные дороги» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 2008 года. Уставный капитал составляет 493,6 млн руб. Администрации Нижнего Новгорода принадлежат 38,65% уставного капитала. Оставшиеся 61,29% находятся в собственности Нижегородской области. Генеральный директор — Алексей Валетов. По итогам 2019 года при выручке в 133,3 млн руб. убыток компании составил 19,7 млн руб.

Ранее пакет из 190,78 тыс. обыкновенных акций канатной дороги выставила на продажу администрация Нижнего Новгорода. Оценить их рыночную стоимость поручено комитету по управлению городским имуществом.

Владимир Зубарев