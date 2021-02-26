Мэрия Нижнего Новгорода намерена продать свои акции в «канатных дорогах»

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Нижегородские канатные дороги» зарегистрировано в Нижнем Новгороде с 2008 года. Уставный капитал составляет 493,6 млн руб. Администрации Нижнего Новгорода принадлежат 38,65% уставного капитала. Оставшиеся 61,29% находятся в собственности Нижегородской области. Генеральный директор — Алексей Валетов. По итогам 2019 года при выручке в 133,3 млн руб. убыток компании составил 19,7 млн руб.