Спрос вернулся в «хрущевки»

За год спрос на квартиры в пятиэтажных домах Челябинска вырос на 44%. Предложение такого жилья на рынке недвижимости при этом на 30% снизилось. Средняя стоимость квартир в пятиэтажках Челябинска выросла на 7% и составила 37,5 тыс. руб. за кв.м. По динамике увеличения спроса город занимает третье место в России. Эксперты считают, что рост популярности пятиэтажек в первую очередь связан с их дешевизной: на фоне общего увеличения спроса на жилье всех видов люди скупают недорогие квартиры.



В Челябинске по итогам февраля 2021 года интерес покупателей к сегменту вторичного жилья в пятиэтажных домах, построенных преимущественно в 60-е и 70-е годы XX века, вырос на 44% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такие данные представлены в исследовании «Авито Недвижимость». Предложение в этом сегменте снизилось за год на 30%. В феврале средняя стоимость на квартиры в пятиэтажках Челябинска составила 37,5 тыс. руб. за кв.м, что на 7% больше, чем годом ранее. В общем объеме предложения на рынке недвижимости города на вторичное жилье в пятиэтажных домах приходится доля в 26%. Спрос составляет 28%.

В целом по России интерес покупателей к старым пятиэтажкам вырос на 4%, а средняя стоимость на 13%, до почти 50 тыс. руб. При этом цена осталась меньше средней по рынку (63,5 тыс. руб.)

Именно низкими ценами объясняют популярность вторичного жилья в пятиэтажках авторы исследования, а также предполагаемым улучшением жилищных условий в будущем благодаря программе реновации. Последнее пока характерно только для Москвы и Санкт-Петербурга. Предложение по этому сегменту в целом по стране упало на 31%.

По динамике спроса на квартиры в пятиэтажках Челябинск вошел в первую тройку крупных городов России. Больший рост интереса покупателей наблюдался только в Сочи — 55% и Новосибирске — 54%, цены в этих городах увеличились на 28% и 14% соответственно. Сочи оказался на втором месте по темпам прироста стоимости такого жилья. Лидером стал Калининград, где квадратный метр в таких квартирах подорожал на 42%. Самая высокая стоимость жилой недвижимости в пятиэтажках, за исключением Москвы (236,8 тыс.), зафиксирована в Санкт-Петербурге (139 тыс. руб. за кв.м), Сочи (131 тыс.) и Севастополе (108 тыс.).

«Вопрос расселения пятиэтажных домов весьма неоднозначен. Несмотря на некоторое скептическое отношение к “хрущевкам”, такие кварталы обычно обладают удачной планировкой и сложившейся инфраструктурой. При этом немаловажным фактором является и то, что их строительство осуществлялось с соблюдением всех норм озеленения и уровня освещенности жилых помещений, что не всегда характеризует современные высотки. Кроме того, в регионах панельная пятиэтажка нередко превосходит по качеству иные постройки, например, деревянные. Точечное оживление в этом сегменте в ряде городов очень даже вероятно после недавнего принятия закона о комплексном развитии территорий (он же “закон о всероссийской реновации”) — в настоящее время на местах рассматриваются собственные программы»,— комментирует руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Директор компании «Форум Недвижимость» Игорь Чернядьев также считает, что главной причиной роста спроса на жилье в старых пятиэтажных домах является его цена. «Квартиры в пятиэтажках — это эконом-жилье, это нижний ценовой сегмент, в каком бы районе они ни располагались. А вымывают с рынка всегда в первую очередь дешевое жилье. Например, у людей есть свободные деньги, положить их на депозит невыгодно, так как ставка ниже уровня инфляции. Поэтому их вкладывают в недвижимость. Кроме того, сдача такого жилья в аренду может приносить до 10% годовых, это очень хороший процент даже для коммерческой недвижимости. Вообще за последний год вырос спрос на все категории жилой недвижимости. Причины известны — доступная ипотека, обесценивание рубля, низкие депозиты. Первичный рынок растет быстрее»,— рассказал эксперт. По его данным, за прошедший год количество сделок в Челябинске по разным категориям жилья выросло от 20% до 50%, а его стоимость, в среднем, на 20%. «Вряд ли цены вернутся на прежний уровень. Ждать не нужно, надо покупать. Сейчас вымываются все выгодные варианты, и на рынке квартир стало меньше. Падения цен на ближайший год-два не прогнозируем, особенно с учетом того, что новостроек закладывают меньше, чем в предыдущие годы»,— говорит господин Чернядьев.

Руководитель агентства недвижимости «Стрижи» Лейла Рудь отмечает, что вторичный рынок подтягивает первичный, где спрос вырос на 20–30%. При этом с рынка уже «смели» все более выгодные варианты, и спрос дошел до старых пятиэтажек. «Мы, в основном, продаем свежие объекты — до десяти лет, у нас “смели” все. Соответственно, если на рынке почти не осталось выгодных вариантов более новой вторички, подошла очередь старых пятиэтажек. Вымывается все самое дешевое»,— считает госпожа Рудь. По ее оценкам, вторичное жилье в Челябинске за прошлый год подорожало на 10–15%.

По данным аналитиков ЦИАН, средний возраст квартир на вторичном рынке Челябинска составляет 35 лет. Большая часть предложения — 58% — это типовое советское жилье 1950–1991 годов застройки, в котором средняя стоимость квадратного метра составляет 41,7 тыс. руб.

Юлия Гарипова