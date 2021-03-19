Вопрос цены

Максим Марамыгин, директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ)

Одной из основных тенденций на финансовом рынке можно считать падение интереса к валютным депозитам, что будет сохраняться и в 2021 году. Другая тенденция — уже несколько лет население переводит свои сбережения с рынка банковских вкладов в фондовый рынок: акции и облигации (в первую очередь), инструменты страхования жизни (как инвестиционного, так и накопительного характера). 2020 год эту тенденцию усилил. Причин несколько.

Основная — резкое сокращение ключевой ставки Банком России. Такого резкого сокращения не было давно, банковский сектор снижал кредитные и депозитные ставки очень активно, и население пошло в активы, способные приносить реальный доход (по основной части депозитов реальная доходность по итогам 2020 года будет или нулевой, или отрицательной).

Кроме того, практика популяризации фондовых операций посредством индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) дает свои результаты. И хотя львиная доля открытых ИИС являются неактивными, интерес населения к фондовым операциям все больше. Поддерживают его и достаточно интересные показатели доходности на западных фондовых рынках, куда многие хотели бы попасть. Так, наши расчеты, на основании данных Bloomberg, показывают, что за 2020 год, несмотря на сложную ситуацию в национальных экономиках, рост показали более половины самых значимых фондовых индексов. При этом индексы Шэньчжэньской фондовой биржи (Китай), датской Копенгагенской биржи (KAX) и американский NASDAQ (композитный индекс) выросли более чем на 40% каждый.

Показали свою привлекательность и эффективность и многие варианты инвестирования в фондовые инструменты в 2020 году. Больший интерес у инвесторов вызвали акции, нежели более консервативные инструменты (облигации). Индекс акций вырос примерно на 6,5%. Самыми перспективными были вложения в компании высокотехнологичного сектора (особенно зарубежные), крупные торговые сети и компании золотодобывающего сектора.