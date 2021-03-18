Кубань направила в Ростуризм предложения по легализации гостевых домов на землях ИЖС

Власти Краснодарского края по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина направили в Ростуризм свои предложения по легализации гостевых домов, расположенных на землях ИЖС. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В настоящий момент на курортах Кубани расположено более 10 тыс. средств размещения, при этом половина находится в частном секторе. Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, такие гостевые дома высоко востребованы, однако их деятельность не регулируется на законодательном уровне. «Качество отдыха и безопасность остаются под вопросом, нет правовых механизмов их контроля», – отметил глава региона.

В предложениях, направленных в Ростуризм, прописаны требования пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, жители частных домов Геленджика записали видеообращение к президенту с просьбой о поддержке. Городские власти считают, что граждане ведут предпринимательскую деятельность в гостевых домах, расположенных на землях, предназначенных для ИЖС. И требуют смены статуса с «домовладений» на «коммерческие помещения».

Депутат Государственной думы от Краснодарского края Светлана Бессараб направила запросы в Минэкономразвития РФ, Минфин России, Минстрой РФ, Минсельхоз РФ и Ростуризм с просьбой о помощи в сохранении туристического жилья. Речь, в частности, идет о гостевых домах. Ранее в адрес парламентария поступили коллективные обращения владельцев данного сегмента жилья с просьбой о защите их имущественных и жилищных прав.

Наталья Решетняк