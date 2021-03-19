«Доходность и риск связаны неразрывно»

Директор филиала «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге Андрей Цуран



— Какие тенденции вы наблюдаете на финансовом рынке?

— В текущий момент стоит отметить несколько взаимосвязанных тенденций. Первая — массовый приход частных инвесторов на фондовый рынок. Буквально несколько дней назад количество открытых брокерских счетов на Московской бирже перевалило планку в 10 млн, а за 2020 год было открыто почти 5 млн счетов. То есть в прошлом году на биржу пришла половина от всего числа частных инвесторов с момента образования фондового рынка в стране.

Вторая тенденция — активные продажи инвестиционных инструментов многими банками в попытке удержать вкладчиков, предложив им альтернативу депозиту. И, наконец, третья тенденция, вытекающая из предыдущих двух — ужесточение регулирования рынка со стороны Центрального банка, запрет на продажу сложных инвестиционных инструментов неквалифицированным инвесторам, вызванный возросшим числом жалоб со стороны клиентов, которые не получили качественную консультацию при оформлении того или иного продукта.

— Насколько сейчас актуальны банковские вклады?

— Банковский вклад всегда был и остается инструментом только для сохранения капитала, но никак не для его преумножения. Просто сейчас это начинает осознавать все большее число наших граждан, потому что ставки по вкладам опустились ниже психологически приемлемого уровня.

Вклад — прекрасный инструмент для размещения ликвидной части портфеля, т.е. тех средств, которые с высокой степенью вероятности могут вам понадобиться в течение нескольких ближайших месяцев и которыми в принципе нельзя рисковать.Так, на вкладах логично хранить «подушку безопасности» — средства в размере шести ежемесячных расходов семьи, что позволит спокойно пережить различного рода временные трудности. Однако, для долгосрочного инвестирования есть огромное количество значительно более интересных инструментов, которые могут обеспечить достойную доходность при весьма умеренных рисках.

Полагаю, что с ростом финансовой грамотности населения переток средств с банковских депозитов в инструменты фондового рынка будет усиливаться. Это прекрасно иллюстрирует опыт развитых стран: в США и странах Европы доля депозитов в структуре инвестиционных портфелей населения составляет не более 30%, остальное, в основном, занимают вложения в фондовый рынок.

— Какие альтернативы вкладам предлагаются в сфере инвестирования?

— Весь спектр инвестиционных услуг, от покупки облигаций и паев ПИФов до приобретения сложных инструментов, доступных квалифицированным инвесторам, например таких как ноты ведущих иностранных банков, участие в сделках pre-IPO и индивидуальное доверительное управление крупным частным капиталом. Порог входа свой в каждом инвестиционном инструменте. Так, в облигациях и ПИФах — всего несколько тысяч рублей, в ноты швейцарских банков — десятки тысяч долларов.

— Какие риски существуют при использовании инвестиционных инструментов?

— Вопрос персонального риск-менеджмента является одним из ключевых при составлении инвестиционного портфеля. Важно понимать, что доходность и риск связаны неразрывно. Не бывает безрисковых инвестиций с гарантированной доходностью. Поэтому важнейшим этапом формирования инвестиционного портфеля является определение риск-профиля инвестора.

— Обычный человек может быть успешным инвестором?

— Во-первых, необходимо определиться с целями и сроками инвестиций. Чем длиннее срок и чем более дисциплинированно инвестор пополняет свой портфель — тем стабильней и выше результат. Во-вторых, нужно понять — сколько времени инвестор готов уделять своему портфелю. Если времени нет, то логично довериться профессионалам, которые подберут оптимальное решение, составленное специально под его задачи с последующим его сопровождением.

И третье — не нужно пытаться искать «идеальный момент» для входа на рынок, ждать коррекции. Такие поиски приводят только к потраченным нервам и недополученным доходам. Идеальный момент — сегодня, идеи на рынке и интересные инвестиционные решения есть всегда. Поэтому, чем раньше начнутся инвестиции, тем выше будет результат.

Беседовала Евгения Яблонская