ФСБ возбудила дело против сторонника экстремистской организации АУЕ в Адыгее

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по республике Адыгея возбудило уголовное дело против сторонника экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, запрещена на территории РФ). Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, мужчина в социальной сети, а также во время общения с жителями республики пропагандировал арестантскую субкультуру.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

В августе 2020 года Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистским по иску Генпрокуратуры.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Ейский городской суд по требованию прокурора обязал заблокировать страницы в социальной сети, которая содержала пропаганду идеи АУЕ. Всего в суд направлено девять административных исковых заявлений о блокировке соответствующих ресурсов.

Наталья Решетняк