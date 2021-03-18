Системы бронирования меняют правила

Минтранс напомнил, что скоро в стране изменятся правила, по которым работают системы бронирования авиабилетов. Это грозит ростом цен на полеты и сбоями при их покупке. Крупные российские авиаперевозчики, такие как «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и S7, сейчас используют иностранные системы бронирования билетов — американские Sabre и Navitair, а также испанскую Amadeus. Как заявили в Министерстве транспорта, к концу октября все системы по оформлению перелетов, в том числе иностранные, должны перенести свои серверы с базами данных на территорию России. А самим перевозчикам в ведомстве посоветовали все же перейти на отечественные системы, таких сейчас две: Leonardo и ТАИС.



Старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Андрей Крамаренко считает, что это позволит оградить авиакомпании от возможных зарубежных санкций. Но переход на российские системы бронирования грозит сбоями. «Речь идет о каком-то хеджировании рисков, в случае если, например, будут введены санкции по отношению к российским авиакомпаниям. Одно дело — локализация серверов, на которых хранится эта информация в России, то есть возможность реализовывать билеты по прямым каналам на сайте, другое дело — переход на отечественные системы бронирования, управления доходами. Это очень сложная штука, потому что пока российские системы не обладают тем функционалом, который имеют иностранные системы, и, в общем-то, в глобальном понимании это чересчур сложно.

Сейчас есть две системы: Sirena Travel, которая делает много продуктов и для авиакомпаний, в том числе для Leonardo и для аэропортов, и “Ростех”, который, в общем-то, тоже сделал систему бронирования — ею сейчас пользуется только “Азимут”. Проблема не в том, что продукт плох или безнадежен, он прекрасен, в общем-то, Россия — одна из немногих стран, которые делают по-настоящему конкурентоспособные IT-системы в авиации. Плохо то, что это шаг вниз в первую очередь для крупнейших игроков в отрасли. Сделать так, чтобы у вас была какая-то резервная инвенторная система довольно сложно. То есть вы работаете, работаете с Sabre, потом раз и ее отрубили. Вы перегружаете всю информацию о тарифах, выписанных билетов в Sirena Travel — так, к сожалению, работать не будет. В этом-то вся и загвоздка»,— отметил Крамаренко.

Переход на российские аналоги обернется для авиакомпаний дополнительными расходами, которые они в итоге могут переложить на пассажиров, считает глава компании «Инфомост» Борис Рыбак: «Как считали авиакомпании, если полностью переходить на российские системы бронирования, то стоимость будет довольно высока — несколько сот миллионов долларов.

Сложности вызывает то, что нужно будет переделывать весь софт, переучивать персонал, как-то организовывать стыковки с другими системами международного бронирования.

Естественно, эти затраты будут перенесены на пассажиров, потому что в воздушном транспорте нет других источников доходов, кроме платы за перевозку и, возможно, государственных субсидий, если власти решат что-то выделить. За последние 30 лет в воздушный транспорт государство очень сдержанно предоставляет средства».

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта в прошлом году предлагала перенести вступление в силу новых требований к системам бронирования на два года — до 31 октября 2023-го. Такую отсрочку объясняли пандемией коронавируса и приостановкой полетов, что привело к убыткам и росту долгов у перевозчиков.

Владимир Расулов