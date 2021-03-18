Прокуратура признала незаконной приватизацию муниципального имущества в Кущевском районе

Прокуратура Кущевского района через суд добилась признания недействительной приватизацию муниципального имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Сделка состоялась в 2019 года. Однако торги провели без учета введенной электронной формы. Кроме того, в прокуратуре отмечают, что цена была определена без соответствующего заключения оценщика.

Краевой арбитражный суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительными торгов по продаже недостроенного здания (о каком объекте идет речь - не уточняется). В настоящий момент исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что Верховный суд (ВС) России не стал отменять приватизацию земли в Староминском районе Краснодарского края компанией «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева.

Наталья Решетняк