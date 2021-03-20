В гостях у Томпсона

В 2003 году Хантер Томпсон и его супруга Анита создали сетевой магазин по продаже книг писателя, одежды, украшений и произведений искусства в стиле гонзо.

Кроме товаров в магазине предлагается услуга — ночевка на Совиной ферме, в поместье писателя в Вуди-Крик, штат Колорадо (15 минут езды от Аспена), в коттедже, в котором он работал. В настоящее время это доступно лишь тем, кто уже бывал в поместье раньше или может представить рекомендации от бывших гостей. Те, кто не попадает под это определение, может подать заявку, написав, почему он хочет попасть на Совиную ферму.

Минимальный срок бронирования — 3 ночи, цена — $350–550 за ночь в зависимости от сезона плюс $100 за уборку (или больше в случае нанесения ущерба). Гостям предоставляются письменные принадлежности, при желании можно поработать на пишущей машинке Хантера Томпсона.