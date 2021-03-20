Есть много версий этимологии слова «гонзо». Какая из них верная, похоже, никто не знает. Вот лишь несколько вариантов. Слово произошло от итальянского (неаполитанского) gonzo — грубый, тупой, простак. Или от испанского ganso — гусь, а в переносном смысле «тупица, придурок». От немецкого goose — гусь, которое в переносном смысле может иметь те же значения, что и у испанского ganso. Билл Кардозо утверждал, что на бостонском сленге «гонзо» называют человека, который после пьянки в большой компании остался последним, кто стоит на ногах. И якобы это слово произошло от франко-канадского gonzeaux — сияющий путь. Проблема только в том, что в словарях канадского варианта французского языка такое слово отсутствует. Желающим ознакомиться со всеми теориями происхождения слова можно порекомендовать статью Мартина Хирста из Квинслендского университета в Австралии «Что такое гонзо? Этимология городской легенды».