В Рыбинске купили спецтехнику для ремонта колодцев ливневой канализации

Администрация города Рыбинска Ярославской области приобрела для МУП «ДЭС» специальную навесную фрезу для ремонта водосточных колодцев и люков стоимостью 529 тыс. руб., сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам директора городского департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеси Минеевой, специальная фреза позволит более качественно проводить работы.

«Навесное оборудование заказали еще в начале года, и только сейчас поступило в распоряжение муниципального предприятия. Стоимость фрезы - 529 тыс. руб., но окупиться она достаточно быстро»,— уточнила госпожа Минеева.

В пресс-службе отметили, что ближайшее время специалисты МУП «ДЭС» выполнят ремонт 10 колодцев, распложенных на автомобильных дорогах.

Дарья Сабаева