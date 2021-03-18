Билайн ускорил мобильный интернет в 59 городах и поселках Воронежской области Билайн подвел итоги масштабного проекта по развитию сети в Воронежской области.

В 2020 году оператор построил новые базовые станции в 59 населенных пунктах региона (это значительно больше, чем за последние два года).

За год покрытие сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, увеличилось более чем в 1,5 раза, а скорость мобильного интернета выросла в 2-3 раза.*

Улучшились показатели работы сети в 14 районных центрах региона (Анна, Борисоглебск, Грибановский, Кантемировка, Лиски, Нижнедевицк, Нововоронеж, Новохоперск, Павловск, Петропавловка, Подгоренский, Россошь, Семилуки, Хохол).

В Воронеже новые базовые станции Билайн появились на центральных улицах города, в районе центрального парка «Динамо», а также в 10 жилых комплексах (ЖК «Адмирал», «Трамвай желание», «Новый Бомбей», «Задонье», «Лесной», «Лазурный», «Дельфин», «Боровое», «Цветной бульвар», «Ямное»).

«В регионе нам удалось сделать очень много, несмотря на трудности работы в условиях пандемии. В развитие сети в 2020 году мы инвестировали значительно больше, чем годом ранее. Результаты радуют: наши клиенты стали активнее пользоваться мобильным интернетом, в том числе комфортном режиме могут пользоваться видеосервисами для удаленной работы, запускать онлайн игры или фильмы в HDкачестве во время отдыха,- прокомментировала директор Воронежского отделения ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Ирина Кузьмина. - За год трафик в сети 4G в регионе вырос на 61%, а интернет-потребление одним пользователем - на 44%. В 2021 году мы продолжим развивать сеть, ориентируясь на «обратную связь» от клиентов для точечных улучшений в том или ином населенном пункте региона».

* в зависимости от населенного пункта, по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»