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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: предоставлено телерадиокомпанией ННТВ

В Нижегородской области реализовано более 300 проектов благодаря инвестиционным уполномоченным

Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Саносян

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Более 300 предпринимателей, обратившихся за поддержкой к инвестиционным уполномоченным от муниципальных образований, реализовали новые проекты или расширили имеющиеся производства в 2020 году.


Чаще всего, по его словам, запросы были связаны с подбором земельных участков, помощью в подготовке разрешительной документации и в подборе мер государственной поддержки. Напомним, в регионе работают 82 инвестиционных уполномоченных, среди которых - представители муниципалитетов, территориальных управлений федеральных органов власти и региональных органов исполнительной власти. Они ежедневно помогают не только крупным инвесторам, но и представителям малого и среднего бизнеса.

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