В Краснодаре задержан замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК в рамках дела о превышении полномочий

Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара задержан в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным СК, в июне 2019 году чиновник, являясь председателем межведомственной комиссии городской администрации по использованию жилищного фонда, незаконно подписал соответствующие акты и согласовал реконструкцию многоквартирного дома (МКД) на улице Фабричной (под видом перепланировки). При этом обязательное согласие собственников помещений получено не было. В результате технические этажи МКД перешли из общедолевой в частную собственность.

Кроме того, аналогичные решения по разрешению переустройства входных групп в зданиях на улице Захарова и Черкасской фигурант вынес и в 2020 году. В результате в многоквартирных домах увеличили площадь объектов капитального строительства за счет уменьшения общего имущества других собственников.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ. В настоящий момент в муниципальных учреждениях проведены обыски, изъята документация, проводится строительно-техническая экспертиза. В сообщении СК отмечено, что фигурантами уголовного дела, кроме замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК, также являются иные лица.

Согласно данным сайта администрации Краснодара, у главы департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого два заместителя - Алексей Бурлаков и Илья Данильченко.

Как писал “Ъ-Кубань”, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции утвердил решения нижестоящих судов по поводу перепланировки 17 (последнего) этажа в многоквартирном доме по ул. Фабричной, 10 в Краснодаре, тем самым подтвердив, что мэрия краевой столицы, давшая соответствующее распоряжение, действовала незаконно. С иском к администрации города обратились жители дома.

Наталья Решетняк