Peugeot показал новое поколение хэтчбека 308

Peugeot 308. Фото: Peugeot

Peugeot 308. Фото: Peugeot

Peugeot 308. Фото: Peugeot

Автомобиль построен на модернизированной платформе EMP2, позволяющей использовать гибридные и полностью электрические силовые установки. Новое поколение модели длиннее, шире и ниже, но имеет большую колесную базу, чем предыдущий Peugeot 308.

Хэтчбек получил полностью новый дизайн кузова и интерьера, а также новый 308 стал первым автомобилем французской марки с обновленной эмблемой. Модель получила новую версию фирменного интерьера i-Cockpit с 10-дюймовой цифровой панелью приборов, которая может иметь 3D-изображение, а также с 10-дюймовой мультимедийной системой i-Connect с поддержкой голосовых команд и возможностью подключения двух смартфонов по Bluetooth.

Особенностью нового Peugeot 308 стала 8-ступенчатая автоматическая коробка передач с управлением джойстиком и кнопками, а также появилась панель i-Toggles с программируемыми по желанию владельца сенсорными клавишами. В оснащение хэтчбека войдет комплекс фирменных ассистентов водителя Drive Assist 2.0, включающий активный круиз-контроль, автоторможение, систему удержания в полосе и трассовый «полуавтопилот» с возможностью перестроения по команде водителя, а также с рекомендациями по оптимальной скорости и корректировкой скорости в зависимости от поворотов на пути.

В линейку моторов войдут бензиновый 1.2 Puretech на 110 и 130 л.с., а также дизель 1.5 BlueHDi на 130 л.с. Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-ступенчатым «автоматом», доступным только для самых мощных моторов. На старте продаж также будут доступны два гибрида — 180-сильный Hybrid 180 e-EAT8 на базе 150-сильного бензинового PureTech 1.6 и встроенного в «автомат» 110-сильного электромотора, а также 225-сильный Hybrid 225 e-EAT8 со 180-сильным бензиновым мотором и аналогичной трансмиссией с электромотором. Батарея на 12,4 кВт/ч обеспечивает запас хода на электротяге до 60 км.

Новый Peugeot 308 в Европе появится осенью 2021 года. На российский рынок модель поставлять не планируется.