26 февраля, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Фото: Peugeot

Peugeot обновил фирменный логотип

Компания Peugeot обновила фирменный логотип, который будет использоваться на новых моделях.

С 1850 года французский автопроизводитель использовал 10 вариантов логотипа, в основе каждого из которых лежал силуэт льва или изображение его головы. Последний вариант эмблемы, появившийся в 2010 году, представлял собой стоящую в полный рост фигуру льва серебристого цвета.

Новый, 11-й, вариант разработали специалисты заводской студии Peugeot Design Lab. Эмблема выполнена в виде геральдического щита, в который вписаны голова льва с раскрытой пастью и название марки новым шрифтом. Плоская эмблема с черным полем и белым рисунком будет использоваться для маскировки видеокамер и радаров систем автопилота.

Первым автомобилем с новым логотипом станет хэтчбек Peugeot 308 нового поколения, премьера которого запланирована на весну 2021 года. Позднее эмблема появится на других моделях французской марки. Кроме того, после смены логотипа поменяется и весь фирменный стиль прочих продуктов и документов Peugeot.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя