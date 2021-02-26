Peugeot обновил фирменный логотип

Компания Peugeot обновила фирменный логотип, который будет использоваться на новых моделях.

С 1850 года французский автопроизводитель использовал 10 вариантов логотипа, в основе каждого из которых лежал силуэт льва или изображение его головы. Последний вариант эмблемы, появившийся в 2010 году, представлял собой стоящую в полный рост фигуру льва серебристого цвета.

Новый, 11-й, вариант разработали специалисты заводской студии Peugeot Design Lab. Эмблема выполнена в виде геральдического щита, в который вписаны голова льва с раскрытой пастью и название марки новым шрифтом. Плоская эмблема с черным полем и белым рисунком будет использоваться для маскировки видеокамер и радаров систем автопилота.

Первым автомобилем с новым логотипом станет хэтчбек Peugeot 308 нового поколения, премьера которого запланирована на весну 2021 года. Позднее эмблема появится на других моделях французской марки. Кроме того, после смены логотипа поменяется и весь фирменный стиль прочих продуктов и документов Peugeot.