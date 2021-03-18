В Киеве с 20 марта ужесточают коронавирусные ограничения

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о жестких коронавирусных ограничениях в столице Украины с 20 марта. Локдаун будет действовать три недели — до 9 апреля. Власти объяснили это ростом новых случаев заболеваний и госпитализаций.

«В ночь с пятницы на субботу Киев вводит строгие карантинные ограничения. Потому что нам надо спасать здоровье и жизни людей»,— написал господин Кличко в Facebook. Он назвал ситуацию с коронавирусом сложной и считает, что она может стать катастрофической.

В Киеве будут закрыты кинотеатры, театры, музеи и торговые центры. Запрещены массовые мероприятия, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях. Общепит может работать только на вынос. В спортивных залах запрещены групповые занятия, парикмахерским и салонам красоты можно работать только по предварительной записи. Школы после каникул должны будут вернуться к дистанционному обучению, на удаленку перейдут все предприятия и организации бюджетной сферы. Общественный транспорт разрешено заполнять на 50%.

В Киеве последние три дня регистрируется больше тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Заняты больше 70% коек для больных COVID-19. Общее число заражений в Киеве почти достигло 150 тыс., выздоровели 100 тыс., умерли около 3 тыс. человек.

О третьей волне эпидемии — в материале “Ъ” «"Украина вступает в третью волну пандемии"».