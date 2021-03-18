Имущественный комплекс «Старотитаровского хлебозавода» оценили в 15 млн рублей

Имущественный комплекс ООО «Старотитаровский хлебозавод», находящийся в станице Старотитаровской Темрюкского района, оценили в 15 млн руб. Отчет об оценке имущества банкрота размещен в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В 13,6 млн руб. оценили недвижимое имущество, включая хлебокомбинат, склад, гараж, мастерскую, бытовое помещение, водонапорную башню и др. Стоимость оборудования (хлебопекарная печь, расстойный шкаф и пр.) оценили в чуть более 1,3 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, хлебозавод был признан банкротом в 2018 году. Заявление о признании предприятия несостоятельным поступило в краевой арбитраж в июле 2017 года от кропоткинского ООО «Емельяна Кубани». Общество предъявило хлебозаводу требование на сумму 616,4 тыс. руб.

Наталья Решетняк