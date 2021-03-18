Управделами главы Башкирии ищет подрядчика на организацию питания на мероприятиях По условиям закупки, подрядчик должен обеспечить приготовление блюд русской и башкирской кухни, а подавать их в фарфоровой посуде

Управление делами главы Башкирии разместило закупку на оказание услуг по организации питания. В закупочной документации услуги названы представительскими расходами. По условиям контракта, исполнитель должен организовывать мероприятия на территории Башкирии в течение года. Максимальная цена контракта — 2,99 млн руб. Аукцион состоится 23 марта.

Мероприятия, согласно требованиям, должны организовываться в VIP-комнатах, малых и больших залах по нормам международного этикета с использованием для сервировки белых скатертей и фарфоровой посуды. До начала мероприятия заказчик имеет право отстранить от обслуживания любого работника, чей внешний вид «не соответствует требованиям эстетичности».

Перед мероприятием представитель заказчика формирует меню, исходя из перечня блюд, включающего разные варианты завтраков, первых и вторых блюд русской и башкирской кухни, салаты, закуски, выпечку, десерты и алкогольные напитки (вино, шампанское, водка и коньяк). В частности, участникам мероприятия должны подать уху из горбуши, кулламу и элеш из конины, бефстроганов из говядины, чахохбили из курицы, запеченных судака, горбушу и семгу, жульен, гуся, запеченного с яблоками и черносливом, бастурму и казылык, брускетту с форшмаком, канапе с клубникой и моцареллой, чак-чак, тирамиссу.

За последние несколько месяцев это уже третья закупка на организацию питания в рамках представительских расходов для чиновников Башкирии на 2021 год. В декабре управделами заключило аналогичный контракт на 2,99 млн руб. с ООО «Торатау сервис», а в ноябре — такой же контракт с Комбинатом питания на 5,75 млн руб.

В прошлом году, исходя из данных госзакупок, на представительские расходы по организации питания управление делами главы Башкирии потратило 45,4 млн руб.

Дарья Кучеренко