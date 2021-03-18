Кубань лидирует по количеству внесенных в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов

В Краснодарском крае в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 94,5% населенных пунктов от общего числа населенных пунктов в регионе. Это третий показатель среди российских регионов. Первое и второе места заняли Чувашская Республика (99%) и Белгородская область (98,4%) соответственно. Также в числе лидеров Тюменская область (94%), Бурятия (89,7%) и Алтайский край (88%), сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Всего в минувшем году Федеральная кадастровая палата Росреестра внесла в ЕГРН более 1,4 млн сведений о границах всех земельных участков РФ, а также сведения о границах 9459 населенных пунктов. На данный момент всего в реестре недвижимости содержатся данные о 55 592 границах населенных пунктов, что составляет 35,8% от общего числа. Всего в стране насчитывается более 155 тыс. населенных пунктов.

Кроме того, в минувшем году Росреестр приступил к реализации федеральной дорожной карты по наполнению ЕГРН точными сведениями о границах между субъектами, границах муниципалитетов, населенных пунктов и границах земельных участков. Наличие этих сведений существенно влияет на формирование консолидированных бюджетов регионов по имущественным налогам и сборам, а также обеспечивает защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Василий Хитрых