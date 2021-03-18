Средний размер выданной в Удмуртии ипотеки за февраль вырос на 18,5%

В феврале 2021 года средний размер ипотеки, выданной в Удмуртии, составил 2,18 млн руб. Это на 18,5% больше значения февраля прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России этот показатель за 12 месяцев вырос на 14,6% — с 2,55 млн руб. до 2,92 млн руб.

Самый большой средний размер ипотеки, выданной за февраль 2021 года, отметили в Москве (6,41 млн руб.), Московской области (4,67 млн руб.), Санкт-Петербурге (3,87 млн руб.), Приморском крае (3,36 млн руб.) и Ленинградской области (3,22 млн руб.). Наибольший рост показателя с февраля прошлого года зафиксировали в Воронежской (на 24%), Тюменской (на 21,6%) и Московской (на 21,6%) областях, Москве (на 21,2%), а также в Самарской области (на 20,2%).

«Средний размер ипотечного кредита растет уже около года. После снижения весной прошлого года, в дальнейшем он не только вернулся к докарантинному уровню, но и превысил его. Росту данного показателя, в первую очередь, способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки. В то же время, снижение ставок привлекло на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.