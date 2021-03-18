В Сочи на границе с Абхазией задержали мужчину с 4 млн незадекларированных рублей

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Краснодарские таможенники совместно с сотрудниками сочинского УФСБ изъяли на российско-абхазской границе крупную партию наличных денег. Сотрудники Федеральной службы безопасности располагали оперативной информацией о возможном незаконном перемещении товаров через границу. Мужчина был задержан на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП «Адлер» при переходе границы из Абхазии в Россию.

Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, задержанный проходил по «зеленому» коридору и на вопрос о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, ответил отрицательно. В ходе осмотра в его перекинутой через плечо сумке были обнаружены восемь пачек наличных денег общей суммой 4 млн руб. Разрешительные документы на перемещение денег, подлежащих декларированию, у мужчины отсутствовали. По закону при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств или дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте $10 тыс. по действующему на тот день курсу валют, они подлежат таможенному декларированию.

Деньги у пересекавшего границу гражданина были изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду наличных денег в крупном размере (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ). Санкции данной статьи предусматривают до двух лет ограничения свободы или до двух лет принудительных работ.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в сентябре минувшего года сочинские таможенники задержали автомобиль BMW-3301, перевозивший 1110 пачек сигарет без документов. Житель Абхазии, сидевший за рулем автомобиля, спрятал незадекларированную продукцию в нишу, предназначенную для складывающейся крыши.

Василий Хитрых