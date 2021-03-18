Музей Ростова планируется разместить в старинном здании на Московской

Алексей Логвиненко, глава администрации Ростова, во время совещания по вопросу сохранения исторического облика центра города сообщил о планах администрации разместить музей города в доходном доме наследников Максимова, который находится на ул. Московская, 72. Здание было построено в 1899 году.

«Мы можем собственными силами отремонтировать это здание путем реконструкции, а именно оставить ценные предметы здания: фасад, лестницу, лепнину. Сегодня можно разработать проект реконструкции здания на Московской, 72. Продавать здание мы не будем точно. Если будет тяжело с деньгами, попросим у губернатора»,— сказал господин Логвиненко.

Наталья Шинкарева